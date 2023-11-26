РФС объяснил причину покупки бутс кубинцами в Волгограде

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о покупке бутс кубинцами в Волгограде перед игрой со сборной России.

20 ноября состоялся товарищеский матч сборных России и Кубы (8:0) который прошел в Волгограде на «Волгоград Арене».

«История про то, что у Кубы нет бутс, создана искусственно. Несмотря на то, что мы уведомляли Кубу о том, на каком газоне будет проходить матч, что это будет натуральное поле, коллеги недоучли эти моменты, оказались не совсем готовы. Они приехали, поняли, что их бутсы не годятся, пошли и купили. Ничего сенсационного в этом нет», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Ранее кубинцы столкнулись с нехваткой бутс на железных шипах, поскольку на своей родине они используют игровую обувь с шипами для синтетических полей. Игроки сборной Кубы были вынуждены покупать бутсы в местном магазине.