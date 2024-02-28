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28 февраля, 14:09

Сербский певец Радинович исполнит «Катюшу» перед матчем Россия — Сербия

Виктория Кравченко
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Сербский певец Марко Радинович исполнит «Катюшу» перед матчем сборных России и Сербии. Товарищеская встреча состоится на стадионе «Динамо» 21 марта.

«Планируется, что его поддержат и российская, и сербская трибуны», — сообщили в РФС.

Вместимость стадиона «ВТБ Арена» составляет 25 716 зрителей. Игра начнется в 20.00 мск.

Ранее сообщалось, что перед игрой выступит певец Григорий Лепс. В Петровском парке запланирована автограф-сессия, на которую РФС пригласит сербских футболистов Милоша Красича, Неманью Видича, Огнена Коромана, Михайло Пьяновича, Данко Лазовича, актера Милоша Биковича и режиссера Эмира Кустурицу.

Источник: РИА Новости
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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