Сербский певец Радинович исполнит «Катюшу» перед матчем Россия — Сербия
Сербский певец Марко Радинович исполнит «Катюшу» перед матчем сборных России и Сербии. Товарищеская встреча состоится на стадионе «Динамо» 21 марта.
«Планируется, что его поддержат и российская, и сербская трибуны», — сообщили в РФС.
Вместимость стадиона «ВТБ Арена» составляет 25 716 зрителей. Игра начнется в 20.00 мск.
Ранее сообщалось, что перед игрой выступит певец Григорий Лепс. В Петровском парке запланирована автограф-сессия, на которую РФС пригласит сербских футболистов Милоша Красича, Неманью Видича, Огнена Коромана, Михайло Пьяновича, Данко Лазовича, актера Милоша Биковича и режиссера Эмира Кустурицу.
Источник: РИА Новости
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