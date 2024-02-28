Сербский певец Радинович исполнит «Катюшу» перед матчем Россия — Сербия

Сербский певец Марко Радинович исполнит «Катюшу» перед матчем сборных России и Сербии. Товарищеская встреча состоится на стадионе «Динамо» 21 марта.

«Планируется, что его поддержат и российская, и сербская трибуны», — сообщили в РФС.

Вместимость стадиона «ВТБ Арена» составляет 25 716 зрителей. Игра начнется в 20.00 мск.