Матч Молдавия — Россия пройдет при пустых трибунах
13:44
Товарищеский матч Молдавия — Россия пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса, сообщает Федерация футбола Молдавии. Также без зрителей пройдет и товарищеская игра Молдавия — Андорра.
Совместное решение о проведении матча без зрителей приняли Федерация футбола и правительство страны. Организаторы матча призывают уважать решение властей и посмотреть матч по телевизору.
Матч Молдавия — Андорра должен пройти 26 марта в Тирасполе, Молдавия — Россия — 31 марта в Кишиневе. Ранее в Молдавии отменили массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом.
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