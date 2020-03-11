Товарищеский матч Молдавия — Россия пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса, сообщает Федерация футбола Молдавии. Также без зрителей пройдет и товарищеская игра Молдавия — Андорра.

Совместное решение о проведении матча без зрителей приняли Федерация футбола и правительство страны. Организаторы матча призывают уважать решение властей и посмотреть матч по телевизору.

Матч Молдавия — Андорра должен пройти 26 марта в Тирасполе, Молдавия — Россия — 31 марта в Кишиневе. Ранее в Молдавии отменили массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом.