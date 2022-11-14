Макарчук: «Конечно, матчи сборной России важны, ведь они вызывают интерес у многих»

Полузащитник сборной России Артем Макарчук поделился впечатлениями от вызова в сборную России на товарищеские матчи с командами Таджикистана и Узбекистана.

«От вызова в сборную у меня все время остаются великолепные эмоции, что в первый раз, что во второй. Я всегда с радостью туда еду, другого сказать не могу. Я пока не смотрел, как играют сборные Таджикистана и Узбекистана, знаю, что против нас сыграет Шомуродов. Конечно, матчи сборной России важны, ведь они вызывают интерес у многих, за ними будут следить болельщики, а журналисты будут их обсуждать и брать у игроков интервью», — приводит ТАСС слова Макарчука.

Национальная команда России сыграет 17 ноября со сборной Таджикистана в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.