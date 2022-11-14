Литвинов — о товарищеских матчах: «Главное, чтобы сборная сыграла. Мы должны собираться и быть готовыми»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» рассказал о задачах национальной команды России на предстоящие товарищеские матчи со сборными Узбекистана и Таджикистана.

«Самое главная задача — побеждать. У нас впереди две игры, стараемся отработать связи. Много новых игроков, стараемся привыкнуть, адаптироваться. Успел познакомиться поближе с ребятами из других клубов. Например, с Даней Фоминым пообщались.

Я согласен, что главное, чтобы сборная сыграла. Мы должны собираться и быть готовыми. Это основа нашего футбола«, — сказал Литвинов.

Также он высказался о поддержке болельщиков.

«В соцсетях мне пишут, что придут болеть за нас на игры против Таджикистана и Узбекистана», — добавил полузащитник.

Национальная команда России сыграет 17 ноября со сборной Таджикистана в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.