Антон Миранчук: «Для меня вызов в сборную — это показатель, что я двигаюсь в правильном направлении»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился эмоциями от вызова в национальную команду на ноябрьские товарищеские матчи.

«Очень рад видеть всех ребят. Для меня вызов в сборную — это показатель, что я двигаюсь в правильном направлении.

С Карпиным пока перекинули только парой слов. Первый день — это просто восстановление. Далее будем больше общаться.

Как у брата дела? Отлично. Общаемся, поддерживаем друг друга, переживаем скучаем. Главное играть и быть счастливым на футбольном поле», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 17 числа против Таджикистана, а 20 — с командой Узбекистана.