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13 ноября, 20:37

Антон Миранчук: «Для меня вызов в сборную — это показатель, что я двигаюсь в правильном направлении»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился эмоциями от вызова в национальную команду на ноябрьские товарищеские матчи.

«Очень рад видеть всех ребят. Для меня вызов в сборную — это показатель, что я двигаюсь в правильном направлении.

С Карпиным пока перекинули только парой слов. Первый день — это просто восстановление. Далее будем больше общаться.

Как у брата дела? Отлично. Общаемся, поддерживаем друг друга, переживаем скучаем. Главное играть и быть счастливым на футбольном поле», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 17 числа против Таджикистана, а 20 — с командой Узбекистана.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eG7lhdTVZXo

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Сборная России по футболу
2
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