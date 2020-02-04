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Леонид Федун: «Спросите у Фернанду, что происходит. Деньги мы за него получили»

15:15
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Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги», что клуб получил деньги за трансфер 27-летнего полузащитника Фернанду в китайский «Бэйцзинь Гоань».

— Спросите у Фернанду, что происходит. Деньги мы за него получили, — сказал Федун.

Ранее сообщалось, что «Бэйцзинь Гоань», взявший бразильца прошлым летом в аренду с правом выкупа, хотел расторгнуть арендное соглашение со «Спартаком» и вернуть футболиста в Россию, однако по версии красно-белых китайский клуб не мог так поступить. По условиям аренды пункт о выкупе активировался после того, как Фернанду проведет 2 встречи в составе пекинского клуба, игрок появлялся на поле за «Бэйцзинь» в 7 играх.

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