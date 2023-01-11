Ледяхов назвал плачевным для российского спорта решение CAS отклонить апелляции РФС и клубов РПЛ

Российский тренер Игорь Ледяхов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции РФС и клубов РПЛ на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды от международных соревнований.

«Такие результаты ожидаемы, вы же видите, какое отношение к России в целом, в политическом смысле — что тогда говорить о спорте. Спорт уже давно стал политически мотивированным. Это может затянуться надолго, что для развития российского спорта и футбола в частности — большая потеря во времени. Плачевное решение для российского спорта.

Значит ли это, что РФС и российские клубы теперь бесправны и любой игрок может просто уйти из любой команды? Нужно изучать этот вопрос юристам. Но еще раз повторю — это общее отношение Запада к России в целом, к российскому спорту. Россия со своей стороны ничего сделать не может, потому что они так решили. Это политически мотивированное решение. Нужно как-то жить в этих условиях и развивать спорт», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

Во вторник, 10 января CAS окончательно отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА отстранить сборную России от выступления на ЧМ-2022. Также суд отклонил апелляции клубов на решение ФИФА разрешить иностранным футболистам приостанавливать контракты и переходить в другие команды.