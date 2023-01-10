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10 января, 23:38

Мирзоян: «В рабочей группе нужны юристы, знающие уставы РФС, УЕФА и ФИФА»

Мирзоян считает, что в рабочей группе УЕФА должны быть юристы
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член Исполкома РФС, президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян рассказал, кто мог бы войти в состав рабочей группы УЕФА, которая будет принимать решение о возвращении российских сборных и клубов на международную арену.

«Не могу вам сейчас сказать, кто конкретно должен быть в этой группе, но дело касается футбола. Однако, не все футболисты разбираются в юриспруденции, поэтому в группе должны быть те, кто знает уставы РФС, УЕФА и ФИФА, юристы. Наверное, из них и будет составлена эта группа. сейчас у нас есть Александр Дюков, который тоже достаточно хорошо разбирается в вопросе, есть Максим Митрофанов — человек с юридическим образованием. Есть и другие люди в Исполкоме, которые давно в футболе, успешно руководят федерациями и клубами. Так что из них, наверное, и надо выбирать. Уверен, Дюков подберет хороший состав, который будет отстаивать наше правое дело», — приводит слова Мирзояна «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года. РФС пытался опротестовать исключение сборной России из стыкового турнира чемпионата мира-2022, недопуск национальной команды и других сборных страны к другим турнирам, а клубов РПЛ — к еврокубкам.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mirzoyan-v-rabochej-gruppe-nuzhny-yuristy-znayushhie-ustavy-rfs-uefa-i-fifa/
Футбол
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Александр Мирзоян
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