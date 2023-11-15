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Сегодня, 13:50

Лантратов оценил свои шансы сыграть за сборную России в матче с Кубой

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов оценил свои шансы выйти на поле в товарищеском матче сборной России против Кубы.

— Как проходит подготовка? Как настроение?

— Настроение замечательное, — сказал Лантратов. — Готовимся к очередному матчу. Сегодня было первое занятие по теории. Но впереди еще четыре дня, все расскажут и разложат по полочкам.

— Общались с Кафановым? Кто будет играть с Кубой?

— Не знаю. Ближе к игре будет понимание.

— Чувствуете, что вам по силам стать первым номером сборной?

— Если я здесь, то я готов выходить на поле и становиться им. В лиге большая конкуренция. В «Локо» самая сильная вратарская линия в РПЛ? У нас серьезная конкуренция. Что касается, самой сильной вратарской бригады, то в каждом клубе сейчас есть 2-3 сильных голкипера. На кого я равнялся в детстве? Наверное, на Эдвина ван дер Сара.

— Пытаетесь у него какие-то фишки перенять?

— Нет, не пытаюсь. Нет смысла на кого-то равняться. Нужно гнуть свою линию. Стараться играть в свой футбол.

— Вы бы поспорили за звание лучшего вратаря в мире по отражению пенальти?

— Зачем вы так говорите? Если есть удачная серия, просто бьют много и иногда везет.

— Не думаю, что это стоит на везение списывать. Бьют много всем.

— Мне, наверно, больше всех били. Поэтому такое ощущение складывается.

Матч Россия — Куба состоится 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).

Илья Лантратов
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