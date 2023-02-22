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Орлов — о Малкоме и Клаудиньо в сборной России: «Хочу, чтобы мы были самодостаточными, а не брали взаймы»

Орлов высказался о возможном приглашении Малкома и Клаудиньо в сборную Росси
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Клаудиньо и Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о возможном приглашении бразильских игроков «Зенита» — Малкома и Клаудиньо — в сборную России.

«В РФС заявили, что теоретически Малком и Клаудиньо могут в будущем сыграть за сборную России, если получат наше гражданство. Мне бы хотелось, чтобы за нашу национальную команду выступали свои футболисты, россияне. Нужно формировать и развивать свою школу. Давать шанс своим ребятам, искать их, привлекать. У каждой сборной должно быть свое лицо, свой почерк.

Скажу больше. Мне хочется, чтобы и тренером сборной был российский специалист. Да, был удачный пример Хиддинка, с которым мы взяли бронзу Евро-2008. И тем не менее, считаю, нужно ориентироваться на свои кадры.

Кстати, в 2008 году у нас натурализованных игроков не было.

Не забывайте великие традиции отечественного спорта. У нас же были такие глыбы тренерского цеха — Тарасов, Гомельский, Кондрашин, Платонов! Авторы потрясающих теоретических разработок. Они задавали тон во всем мире. На нас равнялись!

Как мы можем развивать свой футбол, если будем делать ставку только на натурализацию? Какой стимул тогда у мальчишек? Хочу, чтобы мы не брали взаймы, а были самодостаточными.

В общем, я не сторонник того, чтобы приглашать в сборную зенитовских бразильцев. Пример Марио Фернандеса? Да, он помог. Но почему мы своего правого защитника в тот момент не воспитали? Вопрос... Я за своих», — сказал Орлов «СЭ».

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года, Клаудиньо — в августе 2021.

 
Клаудиньо и&nbsp;Малком. «Я не сторонник приглашения Малкома и Клаудиньо в сборную России. Как можно Соболева сравнивать с Дзюбой?!» Мнение Орлова

 

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
Геннадий Орлов
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