Орлов: «Кокорин еще может сыграть за сборную России»

Комментатор Геннадий Орлов не исключил, что нападающий Александр Кокорин еще сыграет за сборную России.

«Да, сейчас в России нет игроков, сопоставимых по уровню с Клаудиньо и Малкомом. Но это не означает, что нужно сидеть сложа руки и идти только по пути натурализации! Есть Головин, Миранчук, которые хорошо смотрятся в Европе.

Захарян, Пиняев? Рановато им выдавать авансы. Мы про них еще толком ничего не знаем. Вот Головин и Миранчук подтверждают свой класс. По ним вопросов нет. Кстати, не исключаю, что и Кокорина мы еще увидим в футболке сборной России. На Кипре он воспрял. Забивает довольно исправно. Почему бы не пригласить его в национальную команду, если он продолжит в таком духе? Понятно, что решает тренер, но во главе угла должен стоять спортивный принцип», — сказал Орлов в интервью «СЭ».

Кокорин выступает в составе «Ариса» в чемпионате Кипра — на счету форварда 20 матчей, 9 голов и 4 результативные передачи за команду в этом сезоне.