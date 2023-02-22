Агент Азмуна не видит причин, по которым футболист не поедет на матч с Россией

Футбольный агент Арманд Дурн прокомментировал ситуацию с возможным участием нападающего Сердара Азмуна в матче против сборной России.

«У меня, честно говоря, до сих пор нет четкого ответа на эти вопросы. По идее, все должно было бы пройти нормально, Сердар должен был бы принять участие в матче. Не вижу причин, по которым он бы не поехал на матч, но в данный момент нет никакой конкретики», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сборные России и Ирана сыграют товарищеский матч 22 или 23 марта в Тегеране.

В 2022 году сборная России по футболу провела три товарищеских поединка. Россияне обыграли Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).