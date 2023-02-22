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Сегодня, 16:00

«Я не сторонник приглашения Малкома и Клаудиньо в сборную России. Как можно Соболева сравнивать с Дзюбой?!» Мнение Орлова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Клаудиньо и Малком.
Фото ФК «Зенит»
Известный комментатор Геннадий Орлов — о последних событиях в российском футболе.

— В РФС заявили, что теоретически Малком и Клаудиньо могут в будущем сыграть за сборную России, если получат наше гражданство. Мне бы хотелось, чтобы за нашу национальную команду выступали свои футболисты. Те, кто родился в России. Нужно формировать и развивать свою школу. Давать шанс своим ребятам, искать их, привлекать. У каждой сборной должно быть свое лицо, свой почерк.

Скажу больше. Мне хочется, чтобы и тренером сборной был российский специалист. Да, был удачный пример Хиддинка, с которым мы взяли бронзу Евро-2008. И тем не менее, считаю, нужно ориентироваться на свои кадры.

Кстати, в 2008 году у нас натурализованных игроков не было.

Не забывайте великие традиции отечественного спорта. У нас же были такие глыбы тренерского цеха — Тарасов, Гомельский, Кондрашин, Платонов! Авторы потрясающих теоретических разработок. Они задавали тон во всем мире. На нас равнялись!

Как мы можем развивать свой футбол, если будем делать ставку только на натурализацию? Какой стимул тогда у мальчишек? Хочу, чтобы мы не брали взаймы, а были самодостаточными.

Марио Фернандес. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Марио Фернандес.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В общем, я не сторонник того, чтобы приглашать в сборную зенитовских бразильцев. Пример Марио Фернандеса? Да, он помог. Но почему мы своего правого защитника в тот момент не воспитали? Вопрос... Я за своих.

Зачем тогда Малкому и Клаудиньо российское гражданство? Четкого ответа у меня нет. Даже не знаю... Но мне кажется, оба мечтают играть за сборную Бразилии. Есть же примеры Халка, Вагнера Лав, которые уезжали в свою национальную команду из чемпионата России. Так что все в футболе реально.

Видимо, им комфортно в России, нравится здесь. Нравится их семьям. В Питере прекрасная инфраструктура. К ним здорово относятся. Я не осуждаю Малкома и Клаудиньо. Это же их выбор.

Малком и&nbsp;Клаудиньо. Малком и Клаудиньо получат российские паспорта. В РФС допускают, что они сыграют за сборную России

Да, сейчас в России нет игроков, сопоставимых по уровню с зенитовскими бразильцами. Но это не означает, что нужно сидеть сложа руки и идти только по пути натурализации! Есть Головин, Миранчук, которые хорошо смотрятся в Европе.

Захарян, Пиняев? Рановато им выдавать авансы. Мы про них еще толком ничего не знаем. Вот Головин и Миранчук подтверждают свой класс. По ним вопросов нет. Кстати, не исключаю, что и Кокорина мы еще увидим в футболке сборной России. На Кипре он воспрял. Забивает довольно исправно. Почему бы не пригласить его в национальную команду, если он продолжит в таком духе? Понятно, что решает тренер, но во главе угла должен стоять спортивный принцип.

Артем Дзюба. Фото ФК «Локомотив»
Артем Дзюба.
ФК «Локомотив»

Верю ли я в Дзюбу в «Локомотиве»? Реанимирует ли он свою карьеру? Вера — это все-таки из области религии. Все от него зависит, от его кондиций. То, что у него есть определенный набор качеств, который позволяет ему играть на довольно приличном уровне, — факт. Я, например, не понимаю, когда Соболева с ним сравнивают... У Дзюбы такой опыт и столько достижений. Не стоит это сбрасывать со счетов.

Артем Дзюба. Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова

Да, Соболев в этом сезоне играет хорошо, не спорю. Но пусть пройдет хотя бы лет пять. Тогда мы и сравним его с Дзюбой. Соболев вообще-то не был лидером сборной России, которая играла в четвертьфинале чемпионата мира. Так что подождите. «Спартак» пока еще ничего не выиграл. Я, кстати, согласен с Константином Геничем, который не понимает, почему Абаскалю предложили новый контракт уже сейчас. Дождитесь конца сезона — все станет ясно. Куда спешить?

Артем Дзюба
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Сборная России по футболу
ФК Зенит
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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