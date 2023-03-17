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17 марта, 21:17

Колосков объяснил вызов восьми игроков «Спартака» на матчи сборной стабильной игрой команды в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил вызов восьми игроков «Спартака» на товарищеские матчи сборной России.

«У Карпина есть своё видение в тактических каких-то построениях. Для этого и исполнители должны быть соответствующие. Сегодня кого брать-то у нас? В «Зените» одни иностранцы играют, «Динамо» нестабильно, «Локомотив» кувыркается. А в «Краснодаре» снова одни иностранцы. «Ростов» неубедительно играет. Единственная команда, которая играет стабильно, — это «Спартак». Поэтому ничего удивительного в этом нет», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

На ближайшие сборы в Новогорске вызваны вратарь «Спартака» Александр Селихов, а также защитники Георгий Джикия, Даниил Хлусевич и Даниил Денисов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев и Руслан Литвинов и нападающий Александр Соболев. При этом Денисов и Пруцев впервые получили вызов в сборную России.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005051754_koloskov_obyyasnil_vyizov_vosmi_igrokov_spartaka_na_matchi_sbornoy_stabilnoy_igroy_komandyi_v_rpl
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Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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