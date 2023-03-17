Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал попадание голкипера «Урала» Ильи Помазуна в окончательный состав сборной России на мартовские сборы.

«Это, безусловно, комплимент от Карпина. Вероятно, так тренерский штаб показал Илье, что они за ним следят — вызов должен придать Помазуну дополнительную мотивацию. Что ждет его в ЦСКА, если Илья вернется в клуб, говорить пока рано, ведь в команде первым номером играет Акинфеев. Что касается сборной, то там, думаю, первым номером будет считаться Сафонов. Да, тренерский штаб может дать игровое время и другим вратарям, но в уме отдадут предпочтение именно Матвею», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В окончательный список на мартовские сборы сборной России попали вратари Сергей Песьяков («Ростов»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Помазун (принадлежит ЦСКА, за «Урал» играет на правах аренды) и Александр Селихов («Спартак»).