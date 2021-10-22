«День защиты мужской нервной системы». Жена Карпина показала фото со спящим мужем

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина опубликовала в Instagram фото со спящим мужем.

«22 октября. Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины. Люблю тебя, муж. Держись там», — подписала пост Дарья Карпина.

Ранее сборная России провела два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (1:0, 8 октября) и Словении (2:1, 11 октября). Команда под руководством Валерия Карпина занимает первое место в группе H с 19 очками в 8 матчах. Сборной России осталось провести два матча в рамках отбора: против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).