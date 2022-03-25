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Карпин: «Смотрел стыковые матчи, жалко, что сборной России там нет»

Карпин сожалеет о том, что сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал смотрел ли он прошедшие полуфинальные стыковые матчи ЧМ-2022.

—Есть ли информация по формату завтрашней тренировки?

—Все увидите завтра. Двухсторонка? Она тоже будет.

—Почему не было возможности провести матч с болельщиками?

—Эти вопросы не ко мне.

—Смотрели стыковые матчи, какие эмоции?

—Такие же, какие и были — жалко, что нас там нет.

—Кто сильнее всех переживает за стыки?

—Уже все пережили. Все поплакали, порасстраивались. Сейчас все нормально.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях.

В плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сборная России должна была сыграть с Польшей 24 марта. Из-за отстранения российской сборной поляки 29 марта сыграют с Швецией, которая обыграла Чехию (1:0).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Франция
Кот-д`Ивуар

ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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