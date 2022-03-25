Карпин: «Смотрел стыковые матчи, жалко, что сборной России там нет»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал смотрел ли он прошедшие полуфинальные стыковые матчи ЧМ-2022.
—Есть ли информация по формату завтрашней тренировки?
—Все увидите завтра. Двухсторонка? Она тоже будет.
—Почему не было возможности провести матч с болельщиками?
—Эти вопросы не ко мне.
—Смотрели стыковые матчи, какие эмоции?
—Такие же, какие и были — жалко, что нас там нет.
—Кто сильнее всех переживает за стыки?
—Уже все пережили. Все поплакали, порасстраивались. Сейчас все нормально.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях.
В плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сборная России должна была сыграть с Польшей 24 марта. Из-за отстранения российской сборной поляки 29 марта сыграют с Швецией, которая обыграла Чехию (1:0).