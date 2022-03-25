Сафонов заявил, что Крыховяк не призывал легионеров «Краснодара» покинуть клуб

Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал о своем физическом состоянии после тяжелых переездов и заявил, что Гжегож Крыховяк не призывал легионеров «Краснодара» покинуть клуб.

— Как себя физически чувствуешь от переездов?

— Переезды тяжелые, но это терпимо. Есть восстановление. Да, надо привыкнуть, но у нас команда профессионалов.

— Писали, что Крыховяк уговаривал покинуть клуб.

— Это неправда.

— Общался ли с Селиховым после того, как он покинул распоряжение сборной?

— У нас хороший вратарский коллектив. Было обидно, что он получил травму. Это неприятная вещь.