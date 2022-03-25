Сафонов заявил, что Крыховяк не призывал легионеров «Краснодара» покинуть клуб
Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал о своем физическом состоянии после тяжелых переездов и заявил, что Гжегож Крыховяк не призывал легионеров «Краснодара» покинуть клуб.
— Как себя физически чувствуешь от переездов?
— Переезды тяжелые, но это терпимо. Есть восстановление. Да, надо привыкнуть, но у нас команда профессионалов.
— Писали, что Крыховяк уговаривал покинуть клуб.
— Это неправда.
— Общался ли с Селиховым после того, как он покинул распоряжение сборной?
— У нас хороший вратарский коллектив. Было обидно, что он получил травму. Это неприятная вещь.
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