Когда сборная России будет играть в 2020 году? Отвечает Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах УЕФА доиграть отложенные мартовские матчи национальных команд. Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы-2020 был перенесен на 2021 год.

— Сегодня разговаривал с Алаевым, звонил друзьям в УЕФА, — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Есть вероятность, что за три сбора вместо шести игр мы сыграем восемь. Планируется, что в сентябре будут те же две игры, а в октябре и ноябре добавятся те игры, что мы в марте не сыграли. Во всяком случае моя просьба Алаеву — если будут обсуждать в УЕФА — чтобы контрольный матч был первым и добавили 1-2 дня, чтобы уместить все игры.

Соперники у нас есть — Швеция и Молдавия, хотелось бы с ними сыграть, но готовы ли они? Хотелось бы уже выйти в офис и обсудить уже эту ситуацию.