Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:34

Карпин заявил, что Джикия сыграет за сборную России в матче с Кенией

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что защитник «Спартака» Георгий Джикия примет участие в товарищеском матче против Кении.

— Стартовый состав на матч с Кенией будет отличаться от того, который был на игру с Камеруном, — заявил Карпин. — Будут практически все, кто не участвовал в матче с Камеруном, кроме Баринова. Джикия завтра будет в старте. Я это только что сказал. Какой еще у нас защитник есть, который не играл? Евгеньев, вот вам и состав. Вы готовитесь вообще? Разговоры про контракт не влияют на Джикию. Вроде, психологическое состояние не отличается от того, что было ранее. Позиция центрального защитника — самая проблемная. Кроме Джикии и Осипенко мало футболистов, которые играют постоянно. Сами посмотрите, сами все видите.

— Морально легче после матча с Камеруном?

— Приятнее выигрывать, чем проигрывать. Так всегда. Какие-то наметки футбола в матче были, это приятные ощущения.

— Ощущается в команде небольшой перепад температур после перелета из Москвы в Анталью?

— Не ощутили. Мы привыкли к перелетам. Купательных процедур не предусмотрено. Кто захочет, может искупаться. Я не раз отдыхал в Турции. Когда отдыхал, купался. В этом отеле был в 2009 году со «Спартаком». Первый раз был в Турции как раз тогда.

— Что с Александром Головиным?

— У Головина повторение травмы икроножной мышцы. Он добрался до Монако.

— Следите за матчами молодежки в Бразилии?

— Нет, не слежу.

Матч Россия — Кения состоится в понедельник, 16 октября в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Валерий Карпин
Георгий Джикия
Футбол
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
1
1
Читайте также
Тим Цзю победил Мендосу решением. Пусть вас не обманывают эти 12 раундов — бой превратился в избиение
Форвард «Амура» Хохлачев запрыгнул на чужой автомобиль в Хабаровске
На Урале эксгумируют тело погибшей по пути домой 16-летней школьницы
Лавров прокомментировал срыв выступления Зеленского в Румынии словами «всех достал»
Путин заявил о полном провале контрнаступления Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве и Кенией в Турции
Карпин — о словах Мостового про совмещение постов: «Смеюсь с них. Если завтра нас вернут, уйду из «Ростова»
Карпин — о возрасте игроков сборной: «Определяю цифру так, как захочу»
Карпин высказался о травме Осипенко
Карпин о матче сборной России с Кенией: «Для нас все соперники экзотичные»
Соболев признался, что ничего не знает о сборной Кении
Россия — Кения: время начала и трансляция матча сборной
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин высказался о травме Осипенко

Карпин — о возрасте игроков сборной: «Определяю цифру так, как захочу»
Новости
RSS RSS
Все новости