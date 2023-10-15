Карпин заявил, что Джикия сыграет за сборную России в матче с Кенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что защитник «Спартака» Георгий Джикия примет участие в товарищеском матче против Кении.

— Стартовый состав на матч с Кенией будет отличаться от того, который был на игру с Камеруном, — заявил Карпин. — Будут практически все, кто не участвовал в матче с Камеруном, кроме Баринова. Джикия завтра будет в старте. Я это только что сказал. Какой еще у нас защитник есть, который не играл? Евгеньев, вот вам и состав. Вы готовитесь вообще? Разговоры про контракт не влияют на Джикию. Вроде, психологическое состояние не отличается от того, что было ранее. Позиция центрального защитника — самая проблемная. Кроме Джикии и Осипенко мало футболистов, которые играют постоянно. Сами посмотрите, сами все видите.

— Морально легче после матча с Камеруном?

— Приятнее выигрывать, чем проигрывать. Так всегда. Какие-то наметки футбола в матче были, это приятные ощущения.

— Ощущается в команде небольшой перепад температур после перелета из Москвы в Анталью?

— Не ощутили. Мы привыкли к перелетам. Купательных процедур не предусмотрено. Кто захочет, может искупаться. Я не раз отдыхал в Турции. Когда отдыхал, купался. В этом отеле был в 2009 году со «Спартаком». Первый раз был в Турции как раз тогда.

— Что с Александром Головиным?

— У Головина повторение травмы икроножной мышцы. Он добрался до Монако.

— Следите за матчами молодежки в Бразилии?

— Нет, не слежу.

Матч Россия — Кения состоится в понедельник, 16 октября в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.