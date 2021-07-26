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Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России

13:17
Валерий Карпин подписал контракт с РФС. Фото Twitter
Валерий Карпин подписал контракт с РФС. Фото Twitter
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РФС сообщил о подписании контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и «Ростове».

Напомним, что после Евро-2020 пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов.

В сентябре в рамках отбора ЧМ-2022 сборная России сыграет с Хорватией (1 сентября, дома), Кипром (4 сентября, в гостях) и Мальтой (7 сентября, дома). После трех матчей цикла у команды шесть очков.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/816

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Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости