Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России

РФС сообщил о подписании контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и «Ростове».

Напомним, что после Евро-2020 пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов.

В сентябре в рамках отбора ЧМ-2022 сборная России сыграет с Хорватией (1 сентября, дома), Кипром (4 сентября, в гостях) и Мальтой (7 сентября, дома). После трех матчей цикла у команды шесть очков.