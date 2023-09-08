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Карпин прокомментировал свои слова об игре Пиняева через боль в «Локомотиве»

Сергей Разин
корреспондент
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Футболист "Локомотива" Сергей Пиняев.
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свои слова о здоровье форварда «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Он восстанавливается. Заявление «Локомотива»? Возможно, у него не было проблем в «Локомотиве», а здесь у него были. Был приведен пример. Если вы посмотрите интервью, там о нем было сказано со словами «допустим, может быть, Пиняев», потому что Пиняев был до меня на пресс-конференции. Вот и все. Почему так возбудились люди, я не понимаю. Видимо, нет дыма без огня», — приводит слова Карпина ТАСС.

Во вторник, 5 сентября, Карпин заявил, что московский клуб выпускает 18-летнего футболиста на поле, несмотря на то что у того есть проблемы со здоровьем.

В сезоне-2023/24 Пиняев забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за «Локомотив». Футболист вызван на сентябрьский сбор сборной России.

Источник: https://tass.ru/sport/18683209
Валерий Карпин
Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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