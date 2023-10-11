Карпин поделился впечатлениями от дебютантов сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от дебютантов сборной России — защитника Юрия Горшкова («Крылья Советов») и полузащитника Евгения Харина («Ахмат»).

— Можете рассказать про дебютантов Горшкова и Харина?

— Рано давать им характеристику. Вчерашняя тренировка была без большой нагрузки. Дай бог, чтобы они получили минуты в этих двух матчах. Тогда можно будет делать какие-то выводы. Есть время на адаптацию, на понимание требований. Глобальных выводов не будет и после сборов.

— На какой позиции вы видите Мухина?

— Я вижу, что он может играть и «шестерку», и «восьмерку». У него достаточно качеств. Я вижу его больше восьмым номером, но он может сыграть кого угодно. Мы видели это в ЦСКА. Если что, будем использовать его на любой позиции, кроме вратарской. У него стали более ярко проявляться навыки игры в атаке.

— Где вы видите Чалова?

— Он играет инсайда при обороне, но мы видим в нем нападающего. Нам интересно, что он может играть по всей линии атаки. Он провел прошлый год везде в атаке и выдал один из самых результативных сезонов.

В четверг, 12 октября, сборная России проведет товарищеский матч против Камеруна в Москве. Начало игры — в 19.00 (мск).

16 октября российская команда сыграет против Кении. Матч пройдет в Турции и начнется в 19.00 (мск).