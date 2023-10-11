Карпин — об анонсе матча Россия — Камерун с дельфинами и львом: «Первый раз слышу»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не слышал об анонсе матча против сборной Камеруна.

9 октября пресс-служба сборной России анонсировала матч с Камеруном с помощью видео с живыми дельфинами и львом. В ролике поучаствовали Александр Соболев, Федор Чалов и Антон Миранчук.

— Не слишком провокационно?

— Первый раз слышу, не понял, про что вы говорите. Трудно что-то сказать. Как вы поняли, со мной никто это не обсуждал, — сказал Карпин.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.