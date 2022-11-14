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Сегодня, 15:02

Карпин поделился мнением о прогрессе Пиняева и Скопинцева

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что думает об игре форварда Сергея Пиняева и защитника Дмитрия Скопинцева.

— Если бы были турнирные задачи, был бы вызван Пиняев и как оцените его прогресс?
— Когда вызываешь игрока, надо смотреть не только на него, но и на тех, кто на его позиции играл бы. Если бы был в порядке приехал бы Головин, Миранчук, возможно, игроки, которым уже за 30. Мы сказали, что смысла нет знакомиться с тем же Смоловым, мы его и так знаем и с любым другим. Возможно, тогда бы вызвали игроков более опытных, но абстрактно размышлять смешно.

Скопинцев? Я сказал, что я с ним знаком очень хорошо. Во-вторых, вчера он играл, потому что не играл Лаксальт. Уровень Скопинцева недостаточно хорошо? Я знаю уровень Скопинцева и не только уровень. Мы вызываем не только чтобы посмотреть на уровень футболиста , это по игре можно понять.

— Можно ли говорить, что это заслуженный вызов, а не просто просмотр?

— Просмотр просмотром, но они заслужили этот просмотр.

Карпин также поделился мнением о физической форме Романа Зобнина, который попросил не вызывать его в сбоную на ближайшие матчи.

— Я играл за «Реал Сосьедад», но отказался играть за сборную, потому что мне не хватало сил. Возможно, он сделал так же. Может, он не так бы ярко играл за «Спартак».

Национальная команда России проведет два товарищеских матча в ноябре. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.

Валерий Карпин
Дмитрий Скопинцев
Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
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