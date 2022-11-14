Карпин поделился мнением о прогрессе Пиняева и Скопинцева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что думает об игре форварда Сергея Пиняева и защитника Дмитрия Скопинцева.

— Если бы были турнирные задачи, был бы вызван Пиняев и как оцените его прогресс?

— Когда вызываешь игрока, надо смотреть не только на него, но и на тех, кто на его позиции играл бы. Если бы был в порядке приехал бы Головин, Миранчук, возможно, игроки, которым уже за 30. Мы сказали, что смысла нет знакомиться с тем же Смоловым, мы его и так знаем и с любым другим. Возможно, тогда бы вызвали игроков более опытных, но абстрактно размышлять смешно.

Скопинцев? Я сказал, что я с ним знаком очень хорошо. Во-вторых, вчера он играл, потому что не играл Лаксальт. Уровень Скопинцева недостаточно хорошо? Я знаю уровень Скопинцева и не только уровень. Мы вызываем не только чтобы посмотреть на уровень футболиста , это по игре можно понять.

— Можно ли говорить, что это заслуженный вызов, а не просто просмотр?

— Просмотр просмотром, но они заслужили этот просмотр.

Карпин также поделился мнением о физической форме Романа Зобнина, который попросил не вызывать его в сбоную на ближайшие матчи.

— Я играл за «Реал Сосьедад», но отказался играть за сборную, потому что мне не хватало сил. Возможно, он сделал так же. Может, он не так бы ярко играл за «Спартак».