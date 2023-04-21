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Сегодня, 14:44

Аленичев считает правильным решение сборной России отказаться от участия в турнире ЦАФА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от участия национальной сборной в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА) является правильным.

«Конечно, говорили, что от турнира была бы какая-то польза, потому что практика игры с иностранными футболистами нам нужна. Но, с другой стороны, не стали рисковать футболистами, все-таки жара, возможны травмы, чемпионат закончится. Наверное, РФС такое полное решение принял, чтобы не рисковать футболистами. Я думаю, что решение правильное. Поддерживаю. Я уже предполагал, какое качество футбола могло быть в Бишкеке при +40, неинтересно было бы смотреть», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Афганистана.

Источник: https://tass.ru/sport/17578395
Дмитрий Аленичев
Футбол
Сборная России по футболу
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