Ассистент Карпина Онопко рассказал о разговоре с Дзюбой

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о результате посещения сбора «Зенита» в португальском Лагуше.

— С кем из игроков удалось поговорить?

— С Сергеевым и Адамовым. Они новички, а потому им сейчас трудно вдвойне: адаптация на сборах — дополнительная нагрузка. Но похоже, оба уже начали обживаться. Сергеев неплохо выглядел в двухсторонней встрече с «Зенитом» — 2: из пяти забитых голов отметился двумя. Один из них был особенно хорош: принял мяч на грудь и пробил с лета.

— С Дзюбой общались?

— Очень коротко. Чувствуется, что Артем серьезно готовится к сезону, рвется играть и хочет быть полезным клубу. Остальных тем не касались.