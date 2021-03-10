Источник: стали известны премии тренерского штаба сборной России

Telegram-канал «База» 10 марта опубликовал премии тренерского штаба национальной сборной России по футболу.

По данным источника, за победы в контрольных матчах премии тренерскому штабу и персоналу полагается 20 миллионов рублей, за ничейные результаты — около десяти миллионов. Часть суммы достается главному тренеру Станиславу Черчесову, остальное делится среди представителей штаба.

Как утверждает источник, до чемпионата мира-2018 суммы были практически вдвое ниже: 9 миллионов рублей за победы и 4 миллиона — за ничейные результаты. Тренерский штаб Леонида Слуцкого за аналогичные результаты получал 5 миллионов рублей премии.

Станислав Черчесов возглавил сборную России 11 августа 2016 года после отставки Леонида Слуцкого. Вместе с Черчесовым национальная команда вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира и пробилась в финальную часть Евро-2020.