Бывший футболист сборной России Виктор Онопко рассказал о моменте в карьере, за который ему до сих пор стыдно.

— Был ли в жизни всегда служившего примером футболиста Онопко момент, за который ему по сей день стыдно перед самим собой?

— К сожалению, был. Это история, когда в сборной подписали письмо с просьбой отставки Павла Садырина. По сей день вспоминаю ее с болью и ощущением несправедливости по отношению к очень порядочному и преданному делу человеку. Тогда нами управляли те, кто любыми способами хотели убрать Павла Федоровича и поставить своего человека, убеждая, что так для команды будет лучше. А это иначе как подлостью не назовешь. Ситуацию изменил Борис Петрович Игнатьев, который позвонил моей жене Наташе и объяснил, что происходит на самом деле. Она рассказала все мне, а я поговорил с нашими спартаковскими ребятами. После чего мы приняли решение поехать на чемпионат мира в США. Но это была уже не та команда... Сейчас, спустя почти тридцать лет, испытывая чувство вины перед Павлом Федоровичем, еще раз мысленно прошу у него прощения за ту печальную историю. И только теперь я понял, насколько беззащитны люди.

«Письмо четырнадцати» было написано 17 ноября 1993 года. В нем футболисты требовали назначить главным тренером сборной России Анатолия Бышовца вместо Павла Садырина, а также просили изменить условия материального вознаграждения за выход в финальную часть ЧМ-1994 и улучшить материально-техническое обеспечение сборной.

(Александр Львов)

«Васин — защитник от бога с данными Беккенбауэра». Онопко — об уходе из ЦСКА, «Спартаке» и поступке, за который стыдно