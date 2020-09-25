Илья Геркус: «Как можно не видеть работу, которую проделывает Черчесов?»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову удалось превратить команду в единый организм.

— Черчесов управляет сборной, как единым организмом, где все друг к другу привыкли, — сказал Геркус. — Туда очень осторожно нужно вводить новых людей. У него сейчас сверхзадача — выступить на Евро и отобраться на ЧМ. Он исходит из этого.

Черчесова ругают, что он не смотрит на стратегические перспективы. Да он делает намного больше, чем до него. Он дает результат — посмотрите, как мы поднялись в рейтинге, какие у нас шансы отобраться на ЧМ. Это огромная работа, как можно ее не видеть?

Через призму этой задачи Черчесов осторожно ротирует состав. Он берет старых бойцов, которые, может быть, не играют. Но они важны для сохранения атмосферы. Посмотрите, как ребята бьются друг за друга. Вместе они показывают футбол намного более высокого качества, чем каждый из них по отдельности. Там правда синергия. Вот пример с Сербией. Они по одиночке лучше, чем наши. Я себе задаю вопрос: кого хотел бы из противника? Да всех! Но они не работают, как команда. Это игроки топ-класса, примы своих клубов. Там нет проходных игроков. Но команда — не та. (Игорь Рабинер)

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