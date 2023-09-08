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Сегодня, 19:21

Головин рассказал, почему не удалось встретиться с Кузяевым во Франции

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, советовался ли с ним Далер Кузяев перед переездом во Францию.

В июле 2023 года 30-летний Кузяев на правах свободного агента перешел в «Гавр».

— Вы сейчас самый звездный игрок сборной. Молодые просят совета?

— Если честно, прям таких советов не было. Иногда просто спрашивают, как там обстановка, про тренера. Советов не было.

— Советовался ли Кузяев перед переездом во Францию?

— Перед приездом он не советовался. Когда он приехал, то просто спрашивал про чемпионат, про все, про какие-то команды, с кем они играли. Списывались с ним, поздравлял его, потому что он хорошо начал.

— Встречались с ним во Франции?

— Нет, мы с ним далековато друг от друга находимся, если брать Францию. Так-то мы, наверное, в пятидесяти минутах на самолете. Но если брать районы Франции, то это далеко. Думаю, что в будущем будут какие-то выходные. Он тоже сказал, что хотел бы прилететь.

— Вы ожидали, что он так успешно начнет?

— Думаю, что это было ожидаемо. Он хороший игрок, у них крепкая команда. Даже у нас парни, кто знают игроков «Гавра» сказали, что это крепкий клуб. Они могут вполне хорошо выступить.

Александр Головин
Далер Кузяев
Сборная России по футболу
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