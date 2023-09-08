Гранат: «Матч сборной России не смотрел, потому что не было интереса»

Гранат сказал, что не видел матч сборной России и олимпийской сборной Египта

Экс-футболист «Динамо» и «Ростова» Владимир Гранат сказал, что не видел матч сборной России и олимпийской сборной Египта (1:1).

«Наверное, сейчас в сборную вызывают не сильнейших футболистов, а всех, чтобы посмотреть, кто как готов. Считаю, что некоторые ребята не дотягивают до уровня сборной. Смотрел ли матч? Честно, не смотрел. У меня этот матч не вызвал интереса», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра тоже пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.