Глушаков рассчитывает на вызов в сборную России
Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не завершил карьеру в сборной России и надеется на вызов в национальную команду.
«Я не завершил карьеру в сборной России. Конечно, рассчитываю попасть в сборную. Почему нет», — цитирует Глушакова ТАСС.
На данный момент Глушаков выступает в костромском «Спартаке» из второй лиги. Контракт игрока рассчитан до лета 2024.
На счету 36-летнего футболиста 5 голов в 57 матчах за национальную команду.
Источник: https://tass.ru/sport/19500571
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