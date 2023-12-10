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Глушаков рассчитывает на вызов в сборную России

Виктория Кравченко
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Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не завершил карьеру в сборной России и надеется на вызов в национальную команду.

«Я не завершил карьеру в сборной России. Конечно, рассчитываю попасть в сборную. Почему нет», — цитирует Глушакова ТАСС.

На данный момент Глушаков выступает в костромском «Спартаке» из второй лиги. Контракт игрока рассчитан до лета 2024.

На счету 36-летнего футболиста 5 голов в 57 матчах за национальную команду.

Источник: https://tass.ru/sport/19500571
Денис Глушаков
Сборная России по футболу
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