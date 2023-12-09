Жуков о матче с «Крыльями Советов»: «Наконец-то победа без корвалола»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ (3:0).

«Наконец-то победа без корвалола. Но это победа не только без корвалола, но и без Абаскаля. «Спартак» хорошо играл, удачное начало. Очень большое количество моментов, хорошие контратаки, комбинационная игра. Могли еще больше забить. Что касается погодных условий, могу по своему опыту сказать, когда бегаешь, не холодно. А поле было в хорошем состоянии, поле позволяло играть в нормальный футбол в отличие от последних нескольких матчей», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» обошел «Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России — 5-е место и 30 очков. Самарцы с 29 очками опустились на 6-ю строчку.