Карпин о критике сборной: «Всем нужно отвечать? Не буду»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о критике национальной команды после товарищеского матча против Таджикистана (0:0).

— Вы говорили, что цель сборной вернуться сильной, когда допустят к международным турнирам. Играя с такими соперниками реально ли вернуться командой, которая будет бороться за выход на крупные турниры?

— А с кем мы играли выше нас уровнем? Хорватия? Кто еще? Вы считаете, что Узбекистан слабее Словении или Словакии? Нет. Возможно, даже сильнее. Южная Америка? Они к нам или мы к ним? Это нереально.

— После Таджикистана сборную уничтожили эксперты и СМИ. У вас есть понимание, что нужно показать хорошую игру и результат, чтобы понизить негативный градус?

— У нас у всех хорошее настроение. Все, кто пишут, как вы говорите уничтожают, не то что не надо обращать внимание, но не надо принимать близко к сердцу. Лучше всех сформулировал все Олег Романцев. Такие люди все понимают. Почитайте Газзаева. У них есть понимание для чего сборная сейчас существует. Когда нас отстранили все говорили, что это время важно использовать для построения новой команды. А сейчас они хотят результата? Им всем нужно отвечать? Не буду этого делать.

— Качество газона?

— По сравнению с Таджикистаном — топ. Я не хотел говорить про поле, так как все бы восприняли это, как отмазку, хорошо, что это сказал Сречко Катанец. Слава богу, что в матче в Душанбе травму получил только один Песьяков, а не много игроков.

20 ноября Россия сыграет на выезде с Узбекистаном на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало — в 15.00 мск.