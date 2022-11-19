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Руслан Нигматуллин: «Сейчас важно сохранить сборную, потому что по факту она создается с нуля»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин объяснил, почему от сборной России сейчас не стоит ждать фееричной игры.

«Фееричного футбола я особо не ожидал и не ожидаю, потому что, при всем уважении, у нас сборная — это сборная солянка. У нас нет костяка, который был раньше. Сейчас чаще всего собираются новые люди и с листа играют.

Сейчас все это работа на будущее: отсматривание игроков, личное знакомство. На данный момент результат не имеет значения. Конечно, хочется, чтобы сборная играла и делала это хорошо, побеждала, но в этой ситуации ждать какой-то победоносной игры не следует. Сейчас важно сохранить сборную, потому что по факту она создается с нуля", — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

17 ноября команда Валерия Карпина сыграла против Таджикистана в рамках товарищеского матча (0:0). 20 ноября сборная России встретится с Узбекистаном. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-seychas-vazhno-sokhranit-sbornuyu-rossii-potomu-chto-po-faktu-ona-sozdaetsya-s-nulya-1417613/
Руслан Нигматуллин
Сборная России по футболу
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