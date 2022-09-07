Радимов о товарищеском матче сборной России: «Лучше играть с Аргентиной, но выбирать не приходится»

Бывший защитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборной России против Киргизии.

«Вы можете ответить на вопрос, когда с отечественного футбола снимут все ограничения, а сборная России проведет первый официальный матч? Сейчас никто не сможет ответить, но что, если это случится уже через два года? Национальная команда должна быть к этому готова, чтобы потом не играть с листа. Потому необходимо проводить контрольные матчи. Если больше не с кем, можно встретиться и с Киргизией. Окна для сборной необходимо заполнять. К сожалению, мы заложники ситуации и не знаем, сколько продлится бан. Понятно, что лучше противостоять Аргентине, чем Киргизии, но соперников выбирать не приходится», — цитирует Радимова RT.

24 сентября сборная России проведет товарищеский матч в Бишкеке против команды Киргизии. Также в ноябре национальная команда сыграет на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.