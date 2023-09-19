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Сегодня, 18:08

Газзаев назвал Камерун отличным соперником для сборной России: «Мы должны сыграть сильнейшим составом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Валерий Газзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном товарищеском матче национальной команды против сборной Камеруна, который может состояться в октябре.

«Надо пользоваться любой возможностью проверить силы. Сейчас матчей немного. В игре с Камеруном есть возможность стабилизировать состав. Тренерский штаб просмотрел практически всех потенциальных игроков национальной команды. Из этих кандидатов надо выбрать футболистов, которые будут вызываться стабильно и проведут игру с Камеруном», — сказал Газзаев «СЭ».

Также бывший главный тренер сборной России охарактеризовал возможного будущего соперника национальной команды.

«Камерун — отличный соперник. Эта команда впечатляет игрой не только на своем континенте, но и на чемпионатах мира. Думаю, что это возможность для нашей сборной показать хорошую игру. Мы должны сыграть сильнейшим составом, который есть», — добавил Газзаев.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта. Первая игра завершилась вничью (1:1), во второй победили египтяне (1:2). Основной состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
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Источник: сборная России сыграет с Камеруном 12 октября в Москве

Алдонин считает, что для сборной России будет большим счастьем сыграть с Камеруном
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