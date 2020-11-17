Гаврилов: «Сербы не доставят нам хлопот. Мы выиграем свою группу в Лиге наций»

Бронзовый призер Олимпийских игр-1980, экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что сборная России обыграет Сербию в заключительном матче Лиги наций-2020.

— В последнем туре нам играть с Сербией. Думаю, что добыть три очка в этом матче не составит большого труда, — сказал «Известиям» Юрий Гаврилов. — Правда, не могу даже предположить, что мы не выиграем в Белграде. У Сербии сейчас неконкурентноспособная команда, слабенькая. Говорю так уверенно, потому что видел несколько их матчей. Надо спокойно себя чувствовать, хорошо подготовиться к игре и закончить год на мажорной ноте.

Сербы не доставят нам хлопот. Мы выиграем свою группу в Лиге наций. Вот если бы нам пришлось играть решающий матч с теми же турками или венграми, то я бы сомневался. У них команды примерно такого же уровня. А Сербия — нет. Там идет смена поколений, ряд лидеров не приезжает в сборную.