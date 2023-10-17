Гаджиев: «Если какие-то страны из нижней части рейтинга, это не значит, что их должны все обыгрывать»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о ничейном результате товарищеского матча между сборной России и Кении (2:2).

Игра прошла в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан».

«Мог бы Карпин, конечно, заменить полкоманды после первого тайма. Но не захотел, наверное. За результат может быть стыдно, главным образом должно быть отношение к игре. Результат может быть любым, но отношение к команде 145-й или ниже. Любая команда умеет играть в футбол. Считать, что если какие-то страны из нижней части рейтинга, это не значит, что их должны все обыгрывать. Помню, когда сборная Люксембурга выиграла у Германии 3:2, это футбол, тут все может быть. Если ты надел майку сборной, то должен играть на пределе своих сил», — цитирует Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

12 октября россияне обыграли сборную Камеруна в рамках товарищеского матча со счетом 1:0. Игра состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.