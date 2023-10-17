Булыкин — о матче сборной России с Кенией: «Стыдно и за результат, и за ошибки защитников»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что ему стыдно за результат товарищеского матча национальной команды с Кенией (2:2).

«Стыдно и за результат, и за ошибки защитников на таком уровне. Карпин что-нибудь скажет — и будет не стыдно, что мы сыграли с Кенией, где футболисты не играют в высших лигах, и мы с ними играем вничью и еле уходим от поражения. Конечно, хочется другой сборной, а не этой, но другой у нас нет. Наверное, надо находить что-то позитивное в этом», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

Игра прошла в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан».

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.