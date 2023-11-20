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Сегодня, 19:08

Гаджиев объяснил высокую посещаемость матчей в Волгограде тем, что это настоящий футбольный город

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о посещаемости футбольных матчей в Волгограде.

«На мой взгляд, в Волгограде одна из лучших в России посещаемостей матчей среди болельщиков. Объясняется она прежде всего тем, что это настоящий футбольный город. Когда местная команда «Ротор» еще показывала более солидные результаты, волгоградская публика всегда собиралась на ее игры. Как вариант, возможно и то, что в момент такого беспрецедентного давления на нашу страну жители этого города-героя, помня и чтя свои традиции, решили собраться для поддержки национальной команды», — заявил Гаджиев RT.

Товарищеский матч Россия — Куба пройдет в Волгограде, начало — в 19:30 мск.

Источник: RT
Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
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