Гаджиев: «Отказ Боснии от матча с Россией является политическим решением»
Известный российский тренер, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал отказ сборной Боснии и Герцеговины от матча против национальной команды России.
«Это было ожидаемо после выступления некоторых известных боснийских футболистов. Это политическое решение. Нет никаких других причин», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».
Сегодня, 31 октября, Боснийская футбольная федерация объявила о переносе товарищеского матча.
Матч Россия — Босния был запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако ряд боснийских футболистов выступили против проведения игры с российской сборной.
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