Фернандес рассказал о восстановлении после травмы, полученной на Евро-2020

Полузащитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о своем самочувствии после Евро-2020.

«У меня было десять дней после Евро, чтобы отдохнуть. Я провел их с супругой. Так что полностью восстановился и готов. Тяжело ли было уехать от жены? Я пошутил и сказал ей, что буду на сборах более сконцентрирован, чем с ней. Я вернулся из сборной, провел с ней время и приехал в Австрию. Она понимает, что это моя работа, но хотела бы больше времени проводить вместе.

Что касается состояния после травмы, все хорошо. Да, я упал с большой высоты, у меня сильно болела спина и шея. Несколько дней все болело и онемело, но сейчас все отлично. Нет никаких проблем», — приводит слова Фернандеса пресс-служба клуба.

Фернандес неудачно упал и получил травму во время матча Евро против Финляндии (1:0).

Сборная России заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф турнира.