Баринов предложил кандидатуру Семина на пост главного тренера сборной России

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился с «СЭ» мыслями о будущем главном тренере сборной России.

«Первый иностранец, который согласится прийти в нашу сборную, придет не за тем, чтобы поднять уровень футбола. Он придет заработать денег. Что знает Виллаш-Боаш? Он у нас провалился! Что он сделает?» — сказал Баринов «СЭ».

Также Баринов поддержал кандидатуру Юрия Семина на пост главного тренера сборной России.

«Я буду на стороне Юрия Павловича всегда. Даже тогда, когда он будет не прав. Не думаю, что он возьмется за сборную. Но я бы хотел видеть его в деле. Но дело нашей сборной — безнадежное. Если Юрий Павлович согласится на него — я буду всячески его поддерживать. Он единственный тренер, при котором сборная ни разу не проиграла. Я бы хотел. Но надо узнать, чего хочет сам тренер», — добавил Баринов.

Последним местом работы 74-летнего Семина был «Локомотив», который он покинул в мае 2020 года. С железнодорожниками он трижды выигрывал чемпионат России и шесть раз Кубок страны.

Португалец Андре Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга специалист выигрывал чемпионат России-2014/15, а также становился обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка-2015 страны.