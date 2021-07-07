Петржела поддержал кандидатуру Виллаш-Боаша на пост главного тренера сборной России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» возможное назначение Андре Виллаш-Боаша на пост главного тренера сборной России. Ранее об этом сообщал «РБ-Спорт».

«Боаш — неплохой выбор. У него есть практика работы в России, он тренировал «Зенит». Знает язык, знает российский футбол. Трудно сказать, какой тренер должен возглавить команду. И в России есть хорошие специалисты. Сейчас у команды российский тренер, почему бы потом не попробовать иностранца?», — сказал Петржела «СЭ».

Португалец Андре Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга специалист выигрывал чемпионат России-2014/15, а также становился обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка-2015 страны.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).

Последним клубом Виллаш-Боаша был «Марсель», который он покинул в феврале 2021-го.