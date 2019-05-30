Федор Чалов: "В матчах с Сан-Марино и Кипром хотим показать качественный футбол"

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов заявил, что национальная команда хочет показать качественный футбол в играх отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.

- Лучший бомбардир чемпионата? Очень рад, что так получилось. Спасибо команде, партнерам. Это благодаря им, - сказал Чалов в интервью пресс-службе РФС. - Забивной сезон? Стечение обстоятельств. Я получал больше игрового времени. Также не обошлось без везения.

Я переключился на сборную, мы три дня отдохнули. Мы понимаем, что впереди важные игры, в которых надо брать 6 очков. Кипр и Сан-Марино? У нас самая большая мотивация – становиться лучше. Хочется показать качественный футбол и как можно больше забить.

Финал Лиги чемпионов? Не буду ни за кого болеть, я - за красивый футбол.

В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.

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