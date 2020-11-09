Ерохин рассказал, почему следит за игрой Томаса Мюллера

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью пресс-службе сборной России заявил, что будет готовиться к матчам национальной команды под наблюдением врачей.

— Здоровье? Был вчера дискомфорт, который не позволил участвовать в матче с «Краснодаром». Но с каждый днем становится лучше. Буду готовиться под наблюдением врачей.

Жесткий график? Лично для меня: чем больше матчей, тем лучше. Ведь футбол — это игра. Чем больше игр — тем интереснее. Игровой тонус поддерживается хорошо.

Уровень Лиги наций? Это хорошие и качественные сборные, с которыми не было просто и в предыдущих матчах. Будем серьезно готовиться.

Термин «раумдойтер» не слышал. Так понимаю, что это относится к Мюллеру. Атакующий игрок на пространстве. Но именно за Мюллером слежу. Он один из лучших игроков. Какие-то моменты в его игре всегда для себя забираю.