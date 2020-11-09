Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Ерохин рассказал, почему следит за игрой Томаса Мюллера

17:06
Теги:

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью пресс-службе сборной России заявил, что будет готовиться к матчам национальной команды под наблюдением врачей.

— Здоровье? Был вчера дискомфорт, который не позволил участвовать в матче с «Краснодаром». Но с каждый днем становится лучше. Буду готовиться под наблюдением врачей.

Жесткий график? Лично для меня: чем больше матчей, тем лучше. Ведь футбол — это игра. Чем больше игр — тем интереснее. Игровой тонус поддерживается хорошо.

Уровень Лиги наций? Это хорошие и качественные сборные, с которыми не было просто и в предыдущих матчах. Будем серьезно готовиться.

Термин «раумдойтер» не слышал. Так понимаю, что это относится к Мюллеру. Атакующий игрок на пространстве. Но именно за Мюллером слежу. Он один из лучших игроков. Какие-то моменты в его игре всегда для себя забираю.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир