Экс-тренер «Спартака» Рианчо заявил, что сборные России и Испании находятся на одном уровне

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что сборная России могла бы обыграть сборную Испании. Испанский специалист добавил, что составы находятся на одинаковом уровне.

«Футбол — это игра, вы можете выиграть, проиграть или сыграть вничью. Но в целом лучшие команды всегда побеждают, за исключением особых обстоятельств. Каждый раз, когда вы играете, есть шанс победить! Нынешняя сборная России могла бы обыграть сборную Испании, шансы были бы 50 на 50. Тем более что вы уже обыгрывали нас. Уровень команд, наверное, одинаковый», — цитирует специалиста «РБ Спорт».

В последний раз Испания и Россия играли вместе в 1/8 финала чемпионата мира-2018. В том матче команда Станислава Черчесова победила испанцев в серии послематчевых пенальти (1:1, 4-3 — по пен.).